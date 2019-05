Taurianova (RC), Perri: “Bene lavoro Comitato Civico Pro CentroDialisi per salvaguardia diritto alla salute”

"Ancora suscitano plauso ed entusiasmo tra i cittadini taurianovesi, i risultati raggiunti dal Comitato Civico che,nelle settimane scorse, sotto la guida da Pino Pardo, si è battuto per la salvaguardia del locale presidio di Emodialisi e per i diritti dei suoi pazienti. Difatti, al Centro Dialisi, che rischiava il collasso per la carenza di personale, sono giunti da poco due infermieri e due Operatori Socio Sanitari (Oss) e, a breve, rafforzerà la struttura l'assunzione di quattro medici (ci auspichiamo che la procedura di assunzione venga predisposta al più presto possibile), mentre, per ora, ad aiutare il personale in servizio, si alterneranno specialisti provenienti dalle strutture di Palmi e Scilla. Il Comitato guidato da Pardo è riuscito a coinvolgere, nella sua battaglia, diversi cittadini (circa cinquemila), trasformando la protesta dei dializzati in una protesta di popolo. In seguito, incontri con la Prefettura di Reggio Calabria e con i vertici dell'Asp reggina, i quali hanno portato ai risultati che ora stanno diventando tangibili. Da quanto riscontro nei numerosi commenti, che quotidianamente ascolto, Pardo e il Comitato Pro Centro Dialiasi hanno dato, con il loro lavoro, anche una grande lezione civica alla cittadinanza, ovvero che rimboccandosi le maniche si possono ottenere risultati e tutelare il pubblico interesse. Nell'essere grati a Pardo e al Comitato Civico da lui costituito, ci auspichiamo che il loro lavoro per la tutela del presidio sanitario continui, e che continuino i successi che, fino ad oggi, stanno riscuotendo". E quanto si legge in una nota del consigliere comunale di Taurianova, Maria Teresa Perri.

Dettagli Creato Mercoledì, 29 Maggio 2019 11:58