Parisi (ReggioBed): “Turisti raggirati e servizi inesistenti, basta figuracce”

"L'Associazione REGGIOBED, che raccoglie circa 60 Bed and breakfast di Reggio Calabria, esprime il proprio sdegno e rammarico per l'ombra gettata sulla nostra città dal contenuto del servizio di Striscia la Notizia mandato in onda la sera del 27 maggio. Il settore dei taxi rappresenta un freno allo sviluppo turistico di Reggio in quanto i turisti sono quasi sempre raggirati sentendosi chiedere delle cifre 'a forfait' quando nel resto d'Europa si usa il tassametro. Fare turismo a Reggio richiede un notevole impegno che implica il doversi scusare quasi tutti i giorni con i turisti per la mancanza di acqua, le strade sporche, per l'assenza di bagni pubblici, per i parcheggi selvaggi e l'acqua del mare non balneabile. Se a questo si aggiunge la mancanza di presa di posizione da parte dell'amministrazione comunale nei confronti di pratiche illegali sotto gli occhi di tutti, possiamo tranquillamente arrenderci. Reggio merita di più, ma per rimediare alle figuracce nazionali (Striscia la Notizia) ci vuole un impegno ed una programmazione seria, basata soprattutto sul confronto con le parti interessate". Lo afferma in una nota il presidente dell'Associazione ReggioBed, Steeve Parisi.

Dettagli Creato Martedì, 28 Maggio 2019 19:52