Davi: “A San Luca accaduto miracolo democratico, dispiace per mutismo istituzioni”

«Ci siamo impegnati per servire una comunità. Siamo scesi in Calabria, una terra dimenticata dai media, dalla politica, da tutti. Il popolo è tornato a votare, ci siamo impegnati per un anno a nostre spese e ora il comune di San Luca ha un sindaco democraticamente eletto. Dispiace per il mutismo di istituzioni come la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e del presidente della Camera Roberto Fico. In fondo, questo lavoro l'abbiamo fatto per tutti, abbiamo aperto la strada a tutti. Sono sconcertato dall'insistente miopia delle istituzioni romane». È quanto dichiara Klaus Davi, già candidato sindaco e ora neoeletto consigliere comunale al comune di San Luca.

"Ora San Luca cammini in un percorso di legalita' e trasparenza, noi ci saremo sempre perche' questa realta' possa diventare davvero un simbolo di riscatto della Calabria". Così il segretario nazionale della Federazione Sindacale di Polizia, Giuseppe Brugnano, che e' stato candidato al Consiglio comunale del centro in provincia di Reggio Calabria con la lista guidata dal massmediologo Klaus Davi. "Se dopo sei anni dalle ultime elezioni - continua Brugnano - San Luca ha un sindaco democraticamente eletto, il merito e' di Klaus Davi e di chi, con lui, ha messo la faccia in un'operazione che sembrava impensabile e irrealizzabile. Non lo abbiamo certo fatto per obiettivi personali, ma semplicemente perche' abbiamo voluto concretizzare un impegno civile in una terra che ha bisogno di non sentirsi isolata. A poche ore dalle elezioni - ha aggiunto - il mio pensiero va al compianto giudice Romano De Grazia che, per primo, aveva avviato questo percorso democratico, quindi il ringraziamento agli amici che comporranno il gruppo di opposizione, a partire da Klaus Davi, Carlo Tansi e Giuseppe Silvaggio". Brugnano ha anche voluto sottolineare "la manifestazione del 23 maggio, come evento unico e straordinario per la commemorazione delle vittime della Strage di Capaci proprio a San Luca", dedicando il percorso compiuto in questi mesi "a tutti i rappresentanti delle Forze dell'ordine che ogni giorno operano nelle tante 'San Luca d'Italia' ed al vice presidente nazionale dell'Fsp, Franco Maccari, che mi ha continuamente spronato in questo percorso assolutamente straordinario". Rispetto al dato elettorale, Brugnano, primo dei non eletti in Consiglio, ha sottolineato: "I sanluchesi non hanno, purtroppo, colto la possibilita' che Klaus Davi ha dato al loro territorio, i cittadini di San Luca hanno avuto un'occasione storica per far prevalere la legalita', ma non l'hanno saputa o voluta cogliere. Questo dispiace, consapevoli che c'e' gente a San Luca sofferente per questo stato di cose. E' per questo – conclude Brugnano – che non ci fermeremo e continueremo a stare vicini a questa comunità".