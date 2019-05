Comunali 2019, tutti i sindaci eletti nel Reggino

E' quasi completo il quadro delle amministrative nella provincia di Reggio Calabria. All'appello manca solo Gioia Tauro, che – secondo i primi dati parziali – dovrebbe andare al secondo turno. Cinque i candidati sindaci: Diego Fusaro, Nicola Zagarella, Raffaele D'Agostino, Natale Cangemi e Aldo Alessio. In testa ci sarebbe proprio quest'ultimo, con il 44% circa, seguito da D'Agostino (22% circa).

In questa tornata elettorale gli occhi erano puntati su San Luca, centro aspromontano tornato alle urne dopo 11 anni. A trionfare è stato Bruno Bartolo che ha ottenuto oltre il 90% delle preferenze (leggi qui).

A Riace è stato eletto sindaco invece il vigile urbano Antonio Trifoli (41,89%), considerato vicino all'area leghista. L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano non ce l'ha fatta ad entrare in Consiglio comunale. La lista in cui si era candidato, "Il cielo sopra Riace", guidata dall'ex assessore ai Lavori pubblici Maria Spano', infatti, e' giunta terza, e avra' un seggio, con il 29,01% di consensi e 320 voti, uno in meno rispetto alla seconda guidata dall'ex vice sindaco Maurizio Cimino.

Alberto Morano, candidato con la lista "Cambiamo Laureana", è il nuovo sindaco di Laureana di Borrello. Il neo primo cittadino del Comune della Piana ha ottenuto oltre il 1773 voti, il 62%, superando lo sfidante Rocco Domenico Ceravolo, alla guida della lista "Insieme per la Rinascita", il quale si è fermato al 37,53% (1065 preferenze).

Cittanova sceglie nuovamente Francesco Cosentino. Il sindaco uscente è stato rieletto alla guida del Comune della Piana con la lista "Cittanova cambia". Non sono stati sufficienti i 1991 voti di Alessandro Cannatà ("Per Cittanova 4.0"), a fronte dei 2048 di Cosentino. Terzo piazzamento per Domenico Antico (Viva Cittanova Viva) che ha ottenuto 1578 voti.



E' Saverio Zavettieri il neo sindaco di Bova Marina, il Comune della fascia ionica reggina tornato al voto dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Zavettieri ("Uniti per Bova Marina") è stato eletto con il 53,78% dei voti (1231 preferenze). Superato il giovane candidato Andrea Zirilli, il quale si è fermato con la sua lista "Cambiamo Bova Marina" al 46,22% (1058 voti).

Roccella Jonica ha scelto Vittorio Zito. E' lui il nuovo sindaco del Comune della Costa dei Gelsomini. Zito, candidato con la lista "Roccella prima di tutto", ha ottenuto 2204 voti (55,46%), staccando Gabriele Alvaro ("Roccella Futura"), fermo a 1559 voti (39,23%). Fanalino di coda il candidato del Movimento 5 Stelle, Domenico Cappelleri. Per lui solo 211 voti, pari al 5,31%.

Rieletto alla carica di sindaco di Monasterace, Cesare De Leo. Il primo cittadino uscente, candidato con la lista "Continuità e progresso", ha ottenuto la riconferma con 1133 voti, il 55,95%. Sconfitto lo sfidante Carlo Alberto Murdolo, candidato alla guida della lista "Assieme per rinnovare", fermatosi a 892 preferenze (44,05%).

Giuseppe Campisi è il nuovo sindaco di Ardore. Campisi (lista "Terra Madre") è stato eletto con 1706 voti, superando l'altro candidato Giovanni Teotino e la sua lista "Ardore 4.0", fermi a 1203 voti.

Schiacciante vittoria a Oppido Mamertina per Bruno Barillaro ("Insieme per Oppido"), eletto sindaco col 91,65% dei consensi, pari a 2415 voti. Fermo a 220 voti (8,35%) il candidato di "Rinascita civica", Gaetano Morabito.

Con 780 voti, Domenico Mantegna ("Benestare unita") è stato eletto sindaco di Benestare. Superato l'altro candidato, Giovanni Rocca, che con la sua lista "Si Rinasce" ha ottenuto 664 voti.

Feroleto della Chiesa ha scelto Antonio Tranquilla. Il neo sindaco ha ottenuto 708 voti con la lista "Progetto Futuro", superando "La Colomba" guidata dall'altro candidato Giuseppe Grande, uscito sconfitto con 345 voti.

E' Giorgio Imperitura il sindaco di Martone, piccolo centro del Reggino. Il primo cittadino uscente, alla guida della lista "Insieme per Martone", è stato confermato alla guida dell'ente con il 51,68% dei voti (169 preferenze). Sconfitto lo sfidante Marco Meduri con la sua "Uniti per Martone", il quale ha ottenuto pochi voti in meno, ovvero 158 (48,32%).

Nuovo mandato per Santo Monorchio alla guida del Comune di Bagaladi, paese dell'area grecanica. Il sindaco uscente ha ottenuto il 59,19% dei voti (396) contro il 40,81% (273 preferenze) dell'altro candidato, Giuseppe Sgrò.

Larga vittoria a Bivongi per Vincenzo Valenti, che ottiene 595 voti, oltre l'85%, con la lista "Uniti per Bivongi". Fermo a 101 preferenze lo sfidante Nicola Lombardo (14,51) con "Democrazia popolare".

Giovanni Antonio Pittari è il nuovo sindaco di San Giovanni Gerace. Alla guida della lista "Insieme" ha ottenuto 174 voti, ovvero il 93,05% dei voti. Solo 13 preferenze (6,95%) per Erika Nigro ("Tradizioni e Futuro")

"Plebiscito" a Scido, dove Giuseppe Zampogna viene riconfermato alla guida dell'ente con il 97,21%, pari 418 voti, contro i 12 di Maria Antonia Raco.

Prosegue la sua esperienza, alla guida del Comune di Sant'Alessio in Aspromonte, il sindaco uscente Stefano Ioli Calabrò, il quale la spunta con il 51,05% (121 preferenze). Superato l'altro candidato, Antonino Calarco, che ha ottenuto 116 voti, il 48,95%.

Il nuovo sindaco di Stigano è Giuseppe Trono che ha ottenuto 383 voti con la lista "Pro Stignano". Battuto il sindaco uscente Francesco Candia ("Stignano al centro"), fermo a 327 preferenze,.

E' Rosario Larosa il nuovo sindaco di Canolo. L'unico candidato alle amministrative ha ottenuto 355 voti.

A San Roberto, Comune della provincia di Reggio Calabria, non è stato raggiunto il quorum. Antonino Micari, unico candidato sindaco con la lista "Insieme per San Roberto", ha ottenuto 786 voti. Su 1909 si sono recati alle urne 852 elettori, ovvero poco più del 44%. Elezioni dichiarata non valida.

Giuseppe Monteleone ("Crescere per cambiare") è il nuovo sindaco di Sant'Ilario dello Jonio. Superato con due voti di scarto l'altro candidato, Giuseppe Palmisani, il quale si è fermato a 42 preferenze con la sua lista "Uniti per cambiare".

Nella sfida a tre per la carica di sindaco di Cardeto a spuntarlo è Crocefissa Daniela Arfuso con la lista "Uniti per Cardeto". La nuova sindaca ha preso il 39,44% dei voti, cioè 377 preferenze. Superati gli altri candidati, Saverio Russo (341 voti) ed Eleonora Maria Pia Megale (238 voti).

Giuseppe Lupis è il nuovo sindaco di Agnana Calabra. Con "Rialzati Agnana", il neo primo cittadino ha preso il 56,37% dei voti, cioè 177 preferenze. Superato l'altro candidato alla carica di sindaco, Caterina Furfaro, che ha ottenuto 40 voti in meno, una percentuale cioè del 43,63.