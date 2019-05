Cittanova (RC), Francesco Cosentino rieletto sindaco

Cittanova sceglie nuovamente Francesco Cosentino. Il sindaco uscente è stato rieletto alla guida del Comune della Piana con la lista "Cittanova cambia". Non sono stati sufficienti i 1991 voti di Alessandro Cannatà ("Per Cittanova 4.0"), a fronte dei 2048 di Cosentino. Terzo piazzamento per Domenico Antico (Viva Cittanova Viva) che ha ottenuto 1578 voti.

Dettagli Creato Lunedì, 27 Maggio 2019 19:47