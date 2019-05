Europee, Puccio (Pd): “Segnali importanti per il partito in vista delle Comunali di Reggio”

"Il dato elettorale delle europee che ci viene consegnato dalle urne dimostra che il Partito Democratico c'è ed è sempre vitale. Una forza democratica aperta ed inclusiva che rappresenta a livello nazionale l'unica alternativa all'attuale maggioranza di governo". Lo dichiara il Coordinatore della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria, Giovanni Puccio, che aggiunge: "Se i numeri su base nazionale indicano una forte ripresa nei consensi, buono è anche il dato che arriva dalla Calabria che, in linea con il resto del Paese, si evidenzia in aumento rispetto alle ultime politiche. Un contributo senza dubbio importante arriva dalla provincia di Reggio Calabria dove il Pd raggiunge la percentuale di voti più alta fra tutte le provincie comprese nella circoscrizione meridionale. Allo stesso modo di vero successo dobbiamo parlare a proposito del dato della città di Reggio Calabria che vede il Pd al primo posto rispetto alle altre liste. Si tratta di risultati molto significativi – dichiara Puccio - che testimoniano il grande lavoro svolto in questi mesi e durante la campagna elettorale. Un lavoro collettivo e collegiale che ha visto marciare il PD in un'unica direzione con un'idea di squadra che si è dimostrata vincente". A questo proposito – aggiunge Puccio – "voglio rivolgere un caloroso ringraziamento ai consiglieri regionali, ai sindaci ai segretari di circolo e al gruppo dirigente della provincia reggina per il lavoro che hanno portato avanti sui territori e che ha dato buoni frutti anche a livello locale dove, in diverse località, il PD direttamente o all'interno di liste civiche ha fatto valere il suo radicamento e i suoi consensi".

"Complimenti sentiti – prosegue – alla candidata Lucia Nucera per l'ottima affermazione, pur in un contesto politico e territoriale difficile come quello della provincia reggina. Da sottolineare, inoltre, le quasi 5 mila preferenze ricevute nella città dello Stretto che hanno dimostrato, ancora una volta, l'apprezzamento da parte degli elettori reggini per l'azione di governo del sindaco Falcomatà e della sua amministrazione di cui la Nucera, assessore nel delicato settore delle politiche sociali, è parte integrante". Dalla provincia di Reggio Calabria – prosegue Giovanni Puccio – arriva un segnale importante per il PD calabrese e che si è manifestato per un metodo di impegno condiviso e collegiale che esalta le varie sensibilità e le mette al servizio di un progetto politico che raccoglie le istanze dei cittadini e offre proposte ed interpreti di elevato spessore e che, come dimostrano gli esiti elettorali, è stato ampiamente compreso e condiviso dai reggini. I risultati conseguiti –conclude il Coordinatore della Federazione Metropolitana di Reggio Calabria – danno fiducia e forza al PD in vista delle prossime e importanti scadenze elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale e del Comune di Reggio Calabria".