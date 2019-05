Martone (RC), Giorgio Imperitura confermato sindaco

E' Giorgio Imperitura il sindaco di Martone, piccolo centro del Reggino. Il primo cittadino uscente, alla guida della lista "Insieme per Martone", è stato confermato alla guida dell'ente con il 51,68% dei voti (169 preferenze). Sconfitto lo sfidante Marco Meduri con la sua "Uniti per Martone", il quale ha ottenuto pochi voti in meno, ovvero 158 (48,32%).

Dettagli Creato Lunedì, 27 Maggio 2019 15:43