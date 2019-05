Europee, Lucia Nucera (Pd): “Premiato lavoro sul territorio”

"Il grande risultato che ho conseguito personalmente a Reggio Calabria con 4638 preferenze e nella provincia 11.835 preferenze unito a quello ottenuto in tutta la Calabria attesta il grande lavoro che ho fatto sul territorio". Lo afferma Lucia Anita Nucera candidata del Pd alle elezioni europee per la Calabria. "Un lavoro incessante e meticoloso svolto in sinergia con i circoli, enti ed associazioni. Ringrazio tutto il gruppo che mi ha sostenuto, ma soprattutto voglio ringraziare tutti gli elettori che hanno creduto in me, dandomi la loro preferenza, e attestando il Pd come primo partito a Reggio Calabria ed io come candidata più votata. Nel corso della mia campagna elettorale, ho messo massimo impegno girando in lungo ed in largo la Calabria senza mai risparmiarmi e cercando sempre di ascoltare tantissima gente con umiltà, per comprendere i loro bisogni e per accogliere le loro proposte".

"Un percorso impegnativo – prosegue Lucia Nucera - ma anche educativo che mi ha dato l'opportunità di visitare tanti luoghi della nostra bellissima regione. Vi ringrazio di cuore per avermi dato l'opportunità di confrontarmi con voi in tutte le occasioni che ho avuto per provare insieme a costruire un futuro diverso per la nostra Calabria. Nel mio impegno personale ed umano in politica, ho sempre messo prima il senso civico, l'interesse primario dei cittadini, soprattutto degli ultimi e del partito, e la consapevolezza di dover dire sempre la verità, con lealtà e trasparenza".