Siclari saluta Vizzari: "I comuni dello Stretto hanno avuto un grande rappresentante"

"Sono stati anni all'insegna della condivisione e dell'umanità quelli che hanno visto Roberto Vizzari alla guida dell'associazione dei comuni dello Stretto. A lui va il mio personale grazie è quello di tutta la mia amministrazione perché da anni, e io ho avuto il piacere di condividere con lui questo percorso già con le amministrazioni precedenti da assessore, si è impegnato e ha lavorato per dare dignità e rispetto ai nostri territori. Grazie a Vizzari e alla sua capacità umana ancor prima che professionale è stato possibile lavorare in armonia e serenità perché, superando ogni colore politico, abbiamo lavorato in sinergia per dare ai nostri comuni un futuro migliore e la sua presidenza in questo è stata impeccabile. L'associazione è diventata una realtà forte e concreta soprattutto grazie alla sua guida facendo uscire sempre un'unica grande voce".

Con queste parole Giovanni Siclari sindaco di Villa San Giovanni ringrazia l'uscente presidente dell'associazione dei Comuni dello Stretto Roberto Vizzari per aver condotto con competenza questa avventura in questi anni.