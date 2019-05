A Roccella Jonica (RC) la quinta edizione del Ballo delle Debuttanti Calabria

Domenica 2 giugno avrà luogo la quinta edizione del Ballo delle Debuttanti Calabria in una cornice da sogno, l'Hotel Parco dei Principi di Roccella Jonica (RC). Una serata indimenticabile ed emozionante all'insegna della classe, eleganza e stile che si aprirà sulle coreografie di Teresa Catanzariti della scuola di ballo "La Danza" di Siderno e sulle note di famosi valzer e quadriglie eseguite dalle ensamble della fanfara della Reale Accademia Filarmonica di Gerace in uniforme storica.

La serata sarà ripresa in diretta TV dalla Emittente Telemia, grazie a Giuseppe Mazzaferro e saranno presenti anche le telecamere di Rai Tre.

Ecco le innovazioni di questa quinta edizione:

• l'iniziativa "For Lady – Emozioni senza età". Quattro le Signore, Monica Casella, Crascì Calogerina, Munastra Rosalia, Mancuso Carmelina di Capo d'Orlando (Me), che si esibiranno su una coreografia di Teresa Catanzariti al fianco dei loro cavalieri durante il Gran Galà in splendidi abiti rossi di Aldo Gentile Boutique di Taverna (Cz) per vivere un momento di "emozione senza età";

• il Casting "Bambini in passerella" che avrà luogo presso l'Hotel "Parco dei Principi" di Roccella J. Lunedì 27/5 alle ore 16,30 e che vedrà presenti circa 40 bambini iscritti all'iniziativa che sfileranno davanti ad una Giuria che ne selezionerà dodici per la partecipazione alla sfilata del Gran Galà di domenica 2 giugno. Mc Donald's di Siderno sarà lo sponsor del Casting con una merendina per i piccoli modelli.

• la presenza di Stefano Agnoloni Maestro di Galateo, Influencer e Dandy di nota fama (coach al programma Selfie su Canale 5, successivamente come giurato in C'è posto per 30? su Canale 9 ed ultimamente in Ciao Darwin sempre su Canale 5, influencer a Pitti Uomo) in una performance con le due Fashion Blogger, Marzia Bortolotti e Lucia Barboni, vincitrici del Contest Official Fashion Blogger 2019 abbinato alla manifestazione.

Grazie ai numerosi partner che collaboreranno anche quest'anno siamo riusciti a realizzare al meglio l'evento: Studio 54 Network La Radio, Giuliano Carrozza di Siderno per gli addobbi floreali e i bracciali delle debuttanti, Silvana Pelle offrirà ad ogni ragazza uno splendido girocollo della Collezione "Le Gioie del Sole" realizzato appositamente per la manifestazione, Sergio Banfi e Ciro Iorio i fotografi che immortaleranno i momenti salienti della manifestazione. Giusy Di Bartolo, ex-debuttante-stilista e cantante, eseguirà in ouverture dell'evento il brano "La Bella e la Bestia" sulla esibizione degli allievi della scuola di ballo "La Danza" di Teresa Catanzariti Siderno. Le acconciature e il make-up saranno realizzate a cura del Centro di Formazione Professionale "Paolo Borsellino" di Siderno e di Maria Teresa Archinà di Siderno, Cycle Band grazie a Adriana Bonavita vestirà i piccoli paggetti e le damigelline che sfileranno al Gran Galà. Le targhe delle vincitrici di Attisangrafia, il service audio luci e suoni è stato affidato a Alessandro Gardini di Partymonster di Siderno, gli addobbi a cura di Antonella Catalano di Party Magic di Siderno e il DJ Andrea Demetrio, York Auto Vumbaca Locri che ha offerto le tute per le prove e i momenti relax delle nostre ragazze e Dear Sport di Omegna (Vb) per la personalizzazione delle tute. Full Travel, infine, offrirà la navetta che trasporterà gli ospiti dall'aeroporto di Lamezia all'Hotel Parco dei Principi di Roccella J. Un particolare ringraziamento ai docenti: Giovanna Pratesi (Galateo/Bon Ton e Gestione della propria immagine), Maria Grazia Pratesi (Dizione), Carmen Pelle (Educazione Alimentare), Gabriella Brundì (Psicologia), Maria Teresa Criniti (Comunicazione), Maria Teresa Archinà e Erika Fuda (Gestione della propria immagine), Sergio Banfi (Posa fotografica), Ciro Iorio (Fotografia – Immagini ed Emozioni) che impartiranno le lezioni durante la settimana preparatoria.

Si ringraziano i Comuni di Roccella Jonica, Gerace, Placanica, Caulonia e Reggio Calabria per la loro cortese disponibilità ed ospitalità relativamente alle escursioni turistico-cuturali che le nostre deb effettueranno durante la settimana preparatoria.

Prevista la presenza di Ex- Debuttanti che sfileranno sulla scala dell'Hotel rinnovando ancora una volta l'emozione di un magico momento.

L'organizzazione è affidata per il quinto anno consecutivo alla No Profit APEVCO, capitanata da Giovanna Pratesi, che già da 9 anni è impegnata con il Ballo delle Debuttanti di Stresa, sul Lago Maggiore (Piemonte), un evento di portata nazionale, il Ballo più antico d'Italia ed uno dei più noti e prestigiosi che si è recentemente concluso con grande successo.

Le protagoniste scenderanno, emozionatissime, l'imponente scalinata dell'Hotel "Parco dei Principi" vestite con il sontuoso abito bianco realizzato da Aldo Gentile Boutique di Taverna (Cz) alle ore 19,00 di domenica 2 giugno.

Saranno inoltre raccolti fondi in favore di LILT (Lega Italiana Lotta Tumori sezione di Reggio Calabria) durante la serata del Gran Galà. Quest'anno Federica Centorrino, 27 anni di Gioia Tauro, sarà la debuttante testimonial della Onlus LILT.

Saranno infine elette le tre vincitrici della quinta edizione del Gran Ballo Debuttanti Calabria: la Debuttante 2019 e le due Damigelle d'onore.

Dichiarazione di Giovanna Pratesi, organizzatrice dell'evento.

"È questo sicuramente un evento che permette una notevole ricaduta mediatica sul territorio calabrese oltre a promuovere le splendide località della bellissima costa jonica attraverso escursioni turistico-culturali che le nostre deb effettueranno nella settimana preparatoria. Insomma una manifestazione di rilievo che ha fatto e farà realizzare un sogno alle nostre ragazze, ma anche formazione culturale attraverso le numerose lezioni impartite da qualificati Docenti.

"Un sogno principesco tra cultura, tradizione, solidarietà e valorizzazione del territorio" questo il sottotitolo assegnato all'evento che ben si appropria allo spirito della manifestazione.

Confermata la collaborazione, anche in questa edizione, con LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) sezione Reggio Calabria, aspetto imprescindibile e prioritario per la No Profit Apevco con la partecipazione della Debuttante Federica Centorrino Testimonial LILT al Ballo Debuttanti Calabria 2019.

Un particolare e sentito ringraziamento al Sig. Bruno Fabiano, Direttore dell'Hotel Resort Parco dei Principi, partner e sede ormai storica dell'evento da cinque anni, fin dal suo nascere, per la costante ed assidua collaborazione di vitale importanza per il successo che fino ad oggi siamo riusciti ad ottenere.

Un grazie anche a tutti i partner che hanno reso possibile la realizzazione del Ballo Debuttanti Calabria 2019. Confidiamo anche nella collaborazione da parte dei media affinché l'evento possa essere più conosciuto ed apprezzato per le sue finalità benefiche e formative, ma anche per i crismi a cui si ispira: classe, stile ed eleganza.