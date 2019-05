Reggio, il 24 e il 25 maggio “Compagni di banco” per celebrare i 30 anni del Banco Alimentare

Farà tappa domani, venerdì 24 e sabato 25 maggio, a Reggio Calabria, il tour "Compagni di Banco" promosso dalla Fondazione Banco Alimentare per celebrare i suoi trent'anni di attività. Un'occasione per presentare i risultati nella lotta allo spreco alimentare e sostegno alle strutture caritative convenzionate con il Banco e che aiutano i poveri.

I dati italiani sulla povertà, del resto, non sono affatto rassicuranti. E la situazione in Calabria non è certo migliore: in base ai dati ISTAT a fine 2017 le famiglie in povertà relativa erano più di 284.000 e le persone povere circa 683.00, ossia 30 mila in più rispetto al 2015.

Il Banco Alimentare nella nostra regione risponde così: nel 2018 sono state oltre 107.000 persone assistite con pacchi viveri, tramite 549 strutture caritative convenzionate. Un totale di oltre 5.000 tonnellate di cibo recuperate.

Le province con più assistiti quella di Reggio Calabria (42.290 assistiti e 163 partner territoriali); seguono Cosenza (38.613 assistiti e 225 partner territoriali); Catanzaro (13.033 assistiti e 92 partner territoriali); Crotone (9.801 assistiti e 43 partner territoriali); Vibo Valentia(4.089 assistiti per 26 enti territoriali).

. "La nostra – sostiene Gianni Romeo, Direttore Generale del Banco in Calabria – rimane purtroppo la regione più povera. È per questo che ci sentiamo spronati a lavorare, nei prossimi anni, con maggiore passione ed energia, così da offrire alimenti sempre più adeguati a chi chiede un aiuto. Con questo desiderio – conclude – convoglieremo ogni nostro sforzo per salvare cibo dallo spreco perché sia risorsa per chi è in difficoltà e per creare nuove alleanze con aziende partner con cui progettare modalità innovative e creative per intercettare ulteriori fonti di approvvigionamenti. Aziende che abbiano a cuore il destino di Banco Alimentare e lo trasformino in propria causa sociale da sostenere nel tempo."

"In questi anni Banco Alimentare è cresciuto mettendo in campo una operatività silenziosa e uno sforzo logistico che ci hanno gradualmente trasformati in una impresa di carità che ha avuto come tratto distintivo la capacità di mettere in rete e raccogliere attorno a sé interlocutori molto diversi: donatori di alimenti, strutture caritative, istituzioni" – dichiara Franco Falcone, Presidente dell'Associazione Banco Alimentare della Calabria.

Nella giornata di venerdì si terrà presso la sala " Giuditta Levato" del Palazzo del Consiglio Regionale, alle ore 11,00, un momento di riflessione a cui parteciperanno don Antonino Pangallo , direttore Caritas Regionale ed il dott. Antonio Oliva ,vice presidente della Fondazione banco Alimentare. Interverranno il presidente del Consiglio regionale, on. Nicola Irto, e l'avv. Armando Neri, vice sindaco della città di Reggio Calabria. Seguiranno le testimonianze di alcune strutture caritative e le consegne di " attestati di amicizia" ad nti sostenitori e a volontari. Nel pomeriggio di venerdì e sabato, presso piazza Italia sarà allestita in piazza XI Settembre, sarà allestita la mostra fotografica "30 anni del Banco Alimentare", ed in contemporanea all'avvio della raccolta fondi "La fame non va in vacanza": acquistando due vasetti di marmellata si potrà contribuire a portare un pasto sulla tavola di una famiglia bisognosa.