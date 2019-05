La politica contro il tv movie della Rai sulla strage di Duisburg

Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Nicola Irto, ha inviato una lettera al direttore di Rai Fiction, Eleonora Andreatta, in ordine al film "Duisburg. La linea di sangue", andato in onda ieri in prima serata su Rai Uno. Una trasmissione che, si legge nella missiva, "ha destato gravi perplessità in seno alla comunità calabrese, contrariamente ad altre precedenti occasioni nelle quali il servizio pubblico ha fornito un contributo positivo alla promozione dell'immagine della nostra regione".

Scrive il presidente Irto: "Le devo dire, con grande franchezza, che condivido pienamente il sentimento diffuso nell'opinione pubblica calabrese, riguardo ad un film che nel complesso trovo malriuscito, soprattutto per la rappresentazione della Calabria spesso distante dalla realtà. La nostra è una comunità composta, nella sua stragrande maggioranza, da persone orgogliose, oneste e lavoratrici, che con la 'ndrangheta non hanno nulla a che vedere. Una sottolineatura doverosa oggi più che mai, nel giorno in cui ricordiamo la strage di Capaci e il sacrificio del giudice Falcone, della moglie e degli uomini della scorta".

"Sono convinto – prosegue la lettera di Nicola Irto - che la produzione messa in onda ieri sera non abbia fornito un buon servizio né alla mia regione, di cui viene proposta una narrazione infedele e forzata, né al Paese, che della Calabria rischia di farsi, ancora più di quanto non sia avvenuto nel passato, un'idea totalmente sbagliata. E' su questo che intendo soffermarmi, sorvolando sugli altri limiti di 'Duisburg': in Calabria si parla il calabrese e non il siciliano; e alcuni dialoghi, me lo conceda, sono ai limiti dell'offensivo. Non possiamo ammettere che si dica: 'Duisburg è piena di calabresi' quasi a voler sostenere che 'i calabresi' tout court siano soggetti pericolosi o criminali".

Nella lettera del presidente del Consiglio regionale si legge ancora: "Voglio rassicurarla: questa non è una lettera di piagnistei. Noi siamo fieri di essere figli di una terra che una personalità straordinaria come suo padre, Beniamino Andreatta, il 'trentino meridionalista', ha amato come pochi, essendo stato il fondatore dell'Università della Calabria. Ma, Direttore, sono certo che converrà con me sulle criticità di una fiction che della mia terra dice poco e male e che aveva già creato aspettative negative alla vigilia, alla luce delle non documentate affermazioni della responsabile della produzione, riguardo a non meglio precisate 'minacce' che avrebbero determinato lo spostamento della location del film in Puglia".

Nicola Irto conclude: "Mi preme appellarmi alla sua sensibilità per sollecitare da parte delle produzioni maggiore attenzione e rispetto verso questa magnifica terra, nella quale mi pregio di invitarla alla scoperta dei tesori archeologici, culturali e naturalistici che la caratterizzano".

Il presidente della Regione, Mario Oliverio, all'indomani della messa in onda del film-tv che racconta i tragici fatti del Ferragosto del 2007 nella cittadina tedesca dove furono uccisi in un attentato sei italiani, intitolato "Duisburg – linea di sangue" e trasmesso da Raiuno, ha scritto una lettera all'Amministratore Delegato della Rai, Fabrizio Salini, in cui manifesta profonda indignazione e disappunto.

Di seguito si riporta il testo integrale della missiva.

"Egregio dott.Salini,

mi ritrovo costretto a esprimerLe un formale disappunto e la mia profonda indignazione per la rappresentazione errata e distorta data della Calabria attraverso la fiction "Duisburg, linea di sangue" andata in onda ieri sera sulla prima rete della RAI.

Non ho ritrovato nessun elemento reale in questo racconto che - con colpevole superficialità - avete voluto propinare al pubblico italiano.

Ciò che più ha ferito è l'ennesima rappresentazione densa di luoghi comuni, banalità, frasi fatte, stereotipi che si è voluto dare della Calabria: terra - a vedere la fiction - retriva, irrimediabilmente assorbita dalle logiche criminali, persa in un destino che la condanna alla subalternità, alla marginalità e alla perdizione perenne.

Altro che servizio pubblico!

Avete inflitto una pena ulteriore alla gente di Calabria, che conosce bene il peso della 'ndrangheta e ad esso con orgoglio e laboriosità oppone la forza della sua umanità.

Avete ancora una volta contribuito a proiettare una immagine sommaria e inaccettabile,perché non rispondente alla realtà, della Calabria e dei calabresi.

È grave, prima ancora che vergognoso, cheil servizio pubblico possa prestarsi ad offendere la dignità di una intera regione impegnata a costruire faticosamente il proprio futuro, con le sue energie migliori, per riscattarsi in primo luogo dalle ferite provocate da ristretti gruppi criminali che non sono la Calabria, ma che operano, come tutte le mafie, a livello internazionale: Duisburg docet.

Per non dire poi sulla qualità di un prodotto mal confezionato, con errori marchiani: un treno targato "Regione Puglia", espressioni dialettali mai utilizzate nella mia regione, riferimenti ad usi e costumi, a tradizioni enogastronomiche completamente fuori luogo.

Sono venuto a conoscenza, inoltre, del fatto che sia stata scelta per le riprese la Puglia, e non la Calabria, per via di non meglio specificate minacce subite dalla produzione.

È possibile chiarire questa circostanza?

È stata presentata denuncia agli organi competenti perché venga fatta luce?

Al momento registro solo le smentite degli attori del film.

Attendiamo riscontri formali, perché non vogliamo cedere alla tentazione - pur forte - di considerare il tutto solo una incomprensibile scusa, accampata all'occorrenza per non dare troppe spiegazioni sul perché - invece - non ci si è voluti calare nella realtà calabrese, per raccontarla con tutti i crismi della verità.

Crismi che pure avete a vostra disposizione, dal momento che da anni giace nelle vostre stanze la fiction tv sulla straordinaria storia di accoglienza, solidarietà ed emancipazione di Riace.

Le torno infatti a chiedere che quella fiction possa essere vista dagli italiani.

Essa racconta una Calabria vera, di solidarietà e speranze.

Una Calabria narrata con onestà ed in verità.

Cordialmente".

"L'orrenda fiction trasmessa ieri da Raiuno sui fatti di Duisburg ha cagionato enormi danni di immagine alla Calabria, dipinta in maniera diretta come regione della 'ndrangheta. Una vergogna, raddoppiata dal fatto che a proporla sia stato il servizio pubblico". Lo afferma in una nota Jole Santelli (Forza Italia), vice presidente della Commissione Antimafia. "La Commissione di Vigilanza, attraverso i nostri membri - dice Santelli - chiedera' lumi al direttore generale e al responsabile dell'area fiction. Non solo la narrazione della puntata e' stata tutta incentrata sul rapporto tra la criminalita' organizzata e la Calabria ma, cosa ancora piu' grave, e' stato lanciato il messaggio subliminale di un corpo unico, cosa che offende due milioni di cittadini onesti, che vivono di lavoro e sacrifici e che subiscono il peso di una mafia che riguarda, in tutto, poche migliaia di persone. Da Corrado Alvaro a Giuseppe Berto, da Natuzza a San Francesco, solo per citare alcuni esempi - dice Santelli - la storia della Calabria e' densa di grandi personaggi della cultura, della religione che hanno dato contributi straordinari al Paese e su cui la Rai preferisce tacere. Gli esempi positivi danno fastidio a un potere che ha l'interesse di mostrare lo stereotipo di una regione che equivale alla 'ndrangheta. E' una cosa su cui i vertici Rai dovranno assumersi le loro responsabilita'", conclude l'esponente di Forza Italia.

"La fiction trasmessa su Raiuno sui fatti di Duisburg e' uno schiaffo in faccia ad una terra onesta e meravigliosa, la Calabria, fatta di tante realta' imprenditoriali straordinarie e di gente onesta, per bene, che lavora ogni giorno per il rilancio e la valorizzazione del territorio. Non si puo' e non si deve, soprattutto non puo' e non deve essere il servizio pubblico a farlo, far passare il messaggio che la Calabria sia solo e soltanto 'ndrangheta, corruzione e criminalita'. Condivido in pieno la linea di Jole Santelli, vicepresidente della Commissione Antimafia che ringrazio per aver preso una posizione netta e decisa a difesa della nostra terra e dei tanti calabresi onesti e per bene. Cosi' come da lei richiesto, ci aspettiamo che i vertici dell'azienda pubblica, si assumano le proprie responsabilita' e che la Commissione di Vigilanza Rai affronti al piu' presto questa brutta pagina di servizio pubblico". Cosi' in una nota Francesco Cannizzaro, deputato di Forza Italia.

Un'offesa alla Calabria. Questo e nient'altro, secondo il consigliere regionale Gianluca Gallo, è "Duisburg-Linea di sangue", il tv movie andato in onda su Rai1. «Sorvolo sui giudizi critici su attori e regia – premette il capogruppo della Cdl – ma non credo sia giusto né possibile cancellare la sensazione di profonda amarezza lasciata dall'assistere alla riproposizione, coi soldi del canone e dunque degli italiani, di una sequenza infinita di luoghi comuni». Prosegue Gallo: «Che in Calabria ci sia la 'ndrangheta è noto. Che la Calabria sia tutta 'ndrangheta, come racconta il film in parola, è cosa fuori dal mondo. La nostra è stata ed è, nonostante tutto, una terra di grandi civiltà, fini intellettuali, grandi talenti. Fissare le telecamere solo sulle zone d'ombra può anche essere legittimo, ma spingersi a lasciar intendere che null'altro vi sia oltre quelle è assurdo, scorretto, falso». Un atteggiamento, sottolinea ancora l'esponente della Cdl, «negativo anche sotto il punto di vista del messaggio che passa sul piano della lotta alla 'ndrangheta: sostenere che la Calabria sia tutta e solo coppole e lupara vuol dire fare un grande favore ai clan, dal momento che dove tutto è 'ndrangheta nulla è 'ndrangheta. Noi pensiamo che la Calabria sia altro, e che la lotta alle 'ndrine, anche attraverso il cinema e la tv, siano altro. Per questo ci ribelliamo ad una rappresentazione buona soltanto a deridere un intero popolo per chissà quale interesse». Conclude Gallo: «Trattandosi di produzioni in genere sostenute anche dalla Regione, sarebbe opportuno che la giunta regionale chiarisse la portata del sostegno garantito e la propria posizione di fronte ai frutti avvelenati del film: il silenzio del governatore di fronte all'ennesima mortificazione ingiustificata inflitta ai calabresi è davvero assordante. Presenterò un'interpellanza perché della questione si discuta in Consiglio regionale, valutando anche la possibilità di adire le vie giudiziarie per ottenere un risarcimento da destinare al finanziamento di progetti di educazione alla legalità nelle scuole».