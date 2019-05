La Città Metropolitana di Reggio Calabria ha riaperto tramite avviso pubblico la "short list" inerente alla necessità di affidare servizi riguardanti i settori relativi all'architettura ed all'ingegneria.

La riapertura della piattaforma informatica unica per professionisti ed operatori economici abilitati è un passo in avanti derivante dai vari incontri programmatici con gli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Reggio Calabria.

L'avviso è stato pubblicato seguendo la normativa Anac e le nuove leggi vigenti sull'argomento.

Lo stesso sarà affisso all'albo on-line e pubblicato sul sito internet dell'ente www.cittametropolitana.rc.it.

Attraverso la riapertura dell'elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria, la Città Metropolitana intende procedere all'istituzione ed alla tenuta, in modalità digitale, dell'elenco di operatori da invitare per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di importo inferiore ai 100.000,00 euro.

L'elenco avrà validità permanente a decorrere dalla data di approvazione, e sarà aggiornato ed integrato con cadenza annuale.

Si configura una grande opportunità professionale, soprattutto per i giovani tecnici, che avranno l'opportunità di dare il proprio contributo alla crescita del territorio metropolitano.

L'avviso sarà inviato agli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Reggio Calabria.

Le Informazioni supplementari potranno essere richieste telefonando al numero dell'Ufficio competente, individuato nell'ambito della pagina telematica dedicata del sito dell'ente o via posta elettronica certificata al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Sul sito dell'ente invece, è possibile reperire il testo integrale dell'avviso pubblico e la domanda di iscrizione.