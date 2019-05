Tar annulla esclusione di Riace dallo Sprar, Cgil: “Buona notizia contro ideologia reazionaria”

Per il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra la decisione del Tar della Calabria sezione di Reggio Calabria di accogliere il ricorso del Comune annullando di fatto il provvedimento del ministero dell'Interno che aveva escluso Riace dallo Sprar e' "una buona notizia che rafforza la nostra convinzione sulla positiva esperienza del 'modello Riace'". E spiega in una nota: "Abbiamo difeso le ragioni di quel modello di integrazione fin dall'inizio e continueremo a farlo. Chi, come il Viminale, al contrario alza i muri dell'ideologia piu' reazionaria, scegliendo di assumere a bersaglio della propria propaganda Mimmo Lucano, che ha avuto invece il merito da sindaco di elevare a modello d'integrazione un comune a rischio di desertificazione, impoverisce il nostro Paese ed uccide ogni prospettiva di sviluppo e di convivenza civile libera e democratica", conclude Massafra.

