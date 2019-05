L'ex dipendente pretende pagamento arretrati, il ristoratore gioiese gli spara: ferito 33enne nel Bresciano

Un ristoratore di Desenzano del Garda (Brescia) ha ferito alle gambe con un colpo d'arma da fuoco un uomo nel suo locale, davanti ad altri clienti. La vittima, un 33enne, e' stata portata in ospedale e non è in pericolo di vita. Fermato dai carabinieri invece l'aggressore che avrebbe spiegato di essere stato minacciato, ma la sua versione dei fatti deve essere ancora verificata.

Il ristoratore che nel pomeriggio a Desenzano del Garda, nel bresciano, ha sparato un colpo di pistola ferendo un trentatreenne alle gambe, suo ex dipendente che pretendeva il pagamento di arretrati, e' Gaetano Fortugno, nato a Gioia Tauro (Reggio Calabria) e noto alle forze dell'ordine per essere stato implicato in diverse inchieste sulle infiltrazioni della 'ndrangheta al Nord. Era stato condannato a sei anni di carcere nell'ambito di un processo sulla presenza della mafia calabrese nella zona del Lago di Garda. Ora e' stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio. Fortugno è stato trasportato in carcere a Brescia.

Martedì, 21 Maggio 2019