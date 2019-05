San Roberto (RC), l’associazione “Colelli in Progress” plaude al lavoro svolto dall’Amministrazione Comunale: “Negli anni crescita esponenziale”

"Giunti al termine di questa consiliatura ci sentiamo di dover rivolgere un grosso plauso all'Amministrazione Comunale di San Roberto per il gran lavoro svolto in questi anni, in tutti i settori, che ha portato ad una crescita esponenziale del nostro comune, divenuto ormai vero e proprio punto di riferimento per tutta la Vallata del Catona e l'area dello Stretto". E' quanto si legge in una nota diffusa dall'associazione culturale, sportiva e ricreativa "Colelli in Progress".

"Grazie alla guida del Sindaco Roberto Vizzari, amministratore aperto ed inclusivo, e con il lavoro svolto dai giovani che hanno fatto parte della squadra si sono ottenuti risultati importanti che hanno permesso a questo territorio di distinguersi, di svilupparsi, di diventare autonomo.

Un lavoro, quello svolti negli anni, che ha permesso un notevole cambio di mentalità, caratterizzato da buona capacità amministrativa, da una attenzione costante ai piccoli problemi non disgiunta da una visione più ampia delle questioni del nostro territorio".

"Sono stati – si legge ancora nella nota - anni di lavoro ininterrotto, senza cedimenti, conditi dalla capacità di fare sistema con gli enti sovra comunali e con le diverse associazioni, grazie ad un gioco di squadra nel quale ognuno ha fatto la propria parte. Un periodo nel quale si è operato con serenità e concordia, in piena trasparenza e legalità".

E ancora: "Grazie a loro San Roberto oggi è cultura, è valorizzazione dei luoghi e del patrimonio storico, è comunità ed associazioni, è sicurezza e vivibilità, è un comune vivo, operoso ed accogliente".

"Un ringraziamento speciale – si legge in conclusione – va al Presidente del Consiglio Comunale, già Asessore, Claudio Megale, membro della nostra associazione, per il suo costante e quotidiano contributo per la risoluzione delle criticità e per quanto fatto al fine di migliorare il nostro paese".