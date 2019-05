Marina di Gioiosa Jonica (RC), nuovo prestigioso riconoscimento per Django burger house

Continua il successo di Django Burger House, la nota burgeria di Marina di Gioiosa Jonica, che qualche giorno fa è stata selezionata dalla guida digitale gastroranking.it Italia come ristorante tra i migliori 10 della provincia di Reggio Calabria, grazie ad un punteggio superiore a 8.00 su 10 totali.

Un attestato di riconoscimento rispetto al grande lavoro svolto da Federica e Giuseppe, titolare e cuoco dell'attività gioiosana, che nel tempo hanno saputo ritagliarsi un'ampia fetta del mercato culinario all'interno della provincia reggina.

Qualità, produzione propria, ingredienti biologici e a km zero hanno fatto e fanno quotidianamente la differenza, portando quest'oggi Django Burger House ad ottenere questo riconoscimento, rientrando tra i migliori 1.070 ristoranti italiani.

Pertanto, Giuseppe e Federica, sono stati invitati alla serata di gala "Celebrity Night Chef 2019" prevista per il 16 settembre ad Assisi, in quanto Django Burger House è in corsa per il titolo di "Best 100 Chef Italiani". Rientrare all'interno dei primi 100 ristoranti italiani, sarebbe un riconoscimento per Django Burger House, ma anche per l'intera Locride imprenditoriale, che sa inventarsi, innovarsi ed impegnarsi alla pari delle altre realtà italiane.