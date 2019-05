"Esprimo piena soddisfazione per la condivisione da parte delle altre coalizioni della nostra idea, proposta nei giorni scorsi, di affidare a Radio Eco Sud la realizzazione del dibattito pubblico tra candidati a sindaco". È quanto sostiene candidato a sindaco della coalizione "Cittanova Cambia" Francesco Cosentino.

"Senza dubbio – prosegue – ribadisco la mia piena disponibilità a partecipare ad una discussione in piazza che metta a confronto idee e programmi per il futuro del paese. Già nei giorni scorsi ho avuto occasione di prendere parte ad iniziative di questo tipo, sia sulle pagine di Gazzetta del Sud che negli studi di TeleMia. Aspettiamo, pertanto, una proposta formale da parte di Radio Eco Sud, così da definire in maniera condivisa format, luogo, regole e tempistica dell'iniziativa. Purtroppo, ad oggi, l'unica comunicazione pervenuta da parte di RES esclude l'eventualità di procedere ad un dibattito pubblico. Nel caso questa disponibilità dovesse arrivare, consapevoli che proprio la storica radio cittanovese non ha bisogno di intermediari per organizzare iniziative pubbliche, noi risponderemo presente convinti che anche l'Amministrazione comunale saprà dare un contributo fattivo per garantire gli spetti logistici di sua competenza".