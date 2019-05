Alla manifestazione a Napoli di Giorgia Meloni massiccia la presenza partita da Reggio Calabria

Alla manifestazione di Giorgia Meloni, ieri mattina a Napoli, massiccia la presenza partita da Reggio e Provincia con tantissimi amministratori locali con in testa il capo gruppo al Consiglio comunale di Reggio Antonio Pizzimenti e il consigliere Luigi Dattola (quest'ultimo da lunedì 27 Maggio sarà anche consigliere della Città Metropolitana), assessori e sindaci che, in gran numero, condividono il progetto politico della Meloni. In questi mesi, 65 tra sindaci, assessori e consiglieri hanno aderito con fermezza e determinazione al percorso tracciato dal Coordinatore di Fratelli d'Italia e consigliere regionale Alessandro Nicolò. Soddisfatta Giorgia Meloni per la straordinaria partecipazione alla manifestazione assicurata dall'attivismo del coordinatore di Fdi, che ha visto la presenza di centinaia di militanti e simpatizzanti del partito giunti a Napoli con quattro pullman autorizzati da Roma, due pulmini e sedici autovetture. In questo modo, Reggio e la sua Provincia, hanno dimostrato come il lavoro di radicamento sul territorio sta dando risultati eccezionali raccogliendo il plauso dei vertici nazionali del Partito.

