Reggio, Pratticò (FdI): “Vicenda comandante dei vigili urbani ‘prestato’ è grottesca”

"Ne abbiamo viste di cotte e di crude in questi 5 anni di amministrazione, ma questa del Comandante prestato e per lo più part- time, sinceramente, ci mancava. Questa storia che si trascina da ormai 4 anni è a dir poco stucchevole e poco edificante per una città come Reggio Calabria, unica città metropolitana della Calabria e Comune più popoloso della Regione. Non si capisce perché un ruolo così importante e strategico nella normale attività amministrativa di un comune, quale è il Comandante dei Vigili Urbani, nella nostra sfortunata città, non si riesce ad averlo da ormai quattro anni, andando avanti con soluzioni a dir poco "grottesche", come quest'ultima di un comandante, che potremmo definirlo prestato dal Comune di Lamezia Terme e per giunta in orari part- time. Adesso basta, la misura è veramente colma, Reggio non può continuare ad assistere inerme a queste continue umiliazioni, la nostra città, che voglio ricordarlo, è la quarta d'Italia per estensione, necessita di un proprio valido Comandante del Corpo di Polizia Municipale, scelto con i criteri previsti dalla legge. Comprendiamo che l'incompetenza e l'indecisione di questa giunta, non hanno permesso fino ad oggi di poter arrivare a questo risultato, ma la nostra amata città non può continuare a vivere con il pressapochismo a cui ci ha purtroppo abituato questa giunta". Lo afferma, in una nota, Nino Pratticò, esponente reggino di Fratelli d'Italia.

Dettagli Creato Venerdì, 03 Maggio 2019 18:15