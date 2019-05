Anche Reggio Calabria ricorda il Grande Torino: domani messa commemorativa alla Chiesa degli Ottimati

Il 4 maggio ricorre il 70° della tragedia di Superga e tifosi sportivi reggini intendono onorare, anche nella nostra città, gli "invincibili". La tragedia di Superga fu un incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949. Alle ore 17:03, il Fiat G.212 della compagnia aerea ALI, siglato I-ELCE, con a bordo l'intera squadra del Grande Torino, si schiantò contro il muraglione della basilica di Superga; le vittime furono 31. Il 4 maggio 1949 nacque la leggenda del Grande Torino: solo il fato li vinse! Il Grande Torino non appartiene solo ai tifosi del Toro appartiene a tutti quelli che, conoscendo i valori che incarnavano quei giocatori e che cosa rappresentavano, vogliono continuare a perpetrarli e ne fanno una massima di vita.

Una squadra - si legge in un comunicato stampa - a cui è legato l'immaginario di tutti gli amanti del calcio italiano. Una squadra che per mito e grandezza non ha eguali. Considerato l'alto valore sportivo, morale e sociale che il Grande Torino rappresenta per tutti gli sportivi, anche per i più giovani, è doveroso commemorare questa grande squadra patrimonio di tutti gli italiani. Con il patrocinio del Coni Calabria, appuntamento sabato 4 maggio 2019 alle ore 17,30 presso Chiesa degli Ottimati a Reggio Calabria.