Reggio, il 9 maggio assemblea pubblica della Camera Penale “G. Sardiello”

La Camera Penale "G. Sardiello" di Reggio Calabria, in vista della proclamazione di tre giornate di astensione dalle udienze degli Avvocati penalisti per le date dell'8, 9 e 10 maggio 2019, "ha ritenuto di indire una assemblea pubblica a cui invitare, non solo gli Avvocati del Foro, ma anche Magistrati e Docenti universitari.

La particolare delicatezza dei temi e delle ragioni che hanno condotto alla proclamazione della astensione, ragioni da riconnettere alla deriva populista e giustizialista della recente legislazione in materia penale, infatti, richiedono una riflessione collettiva ed un confronto pubblico che coinvolga tutti gli operatori del Diritto e del Processo penale".

La assemblea pubblica che avrà ad oggetto i temi di cui sopra si terrà il 09/05/2019 alle ore 11,00 presso la aula 13 del Ce.dir.