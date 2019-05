Reggio, FI: “Falcomatà gioca sul Comando di Polizia Municipale”

"L'amministrazione Falcomatà non smette di stupire e continua a mostrare tutta la sua poca attenzione nei confronti del Corpo di Polizia Municipale.

Quello che può certamente essere definito come uno dei settori più importanti e strategici di un "normale" Comune viene deriso da una politica di basso livello che continua ora nel solco di una condivisione con altre amministrazioni del Comandate per soli 2 giorni alla settimana.

Questa volta la condivisione avverrà col comune di Lamezia Terme che impropriamente la Giunta ha definito Città Metropolitana.

Ricordiamo che l'unica Città Metropolitana della Calabria è quella di Reggio Calabria pertanto chiediamo l'immediata correzione della delibera di giunta n. 67 del 2019, che mostra ancor più con questa dicitura la completa disattenzione di Falcomatà nei confronti sia del comando di Polizia Municipale sia della Città di Reggio Calabria sempre più abbandonata e mal amministrata.

Quindi un nuovo provvedimento che comporterà la condivisione del Comandante con il Comune di Lamezia Terme.

Se già è risultata difficile la condivisione con la Città Metropolitana di Reggio Calabria, risulta impossibile immaginare la condivisione con la Città di Lamezia Terme, per evidenti ragioni logistiche.

Lo abbiamo detto a più riprese, Falcomatà e i suoi continuano a giocare su di un ruolo così importante.

La verità è che Falcomatà non perde tempo a fare chiamate dirette di City Manager o dirigenti, ma non riesce a concludere una procedura di concorso, tanto da aver aspettato solo la fine della convenzione precedente per iniziare la nuova procedura di mobilità". Lo affermano in una nota

Mary Caracciolo (capogruppo Forza Italia), Lucio Dattola e Pasquale Imbalzano.