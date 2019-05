“Il Divario Nord – Sud: le ragioni storiche, politiche ed economiche”: il 4 maggio incontro a Melito Porto Salvo

Il prossimo 4 maggio a Melito di Porto Salvo, presso la Sala Conferenze di Via del Fortino, alle ore 18.00, avrà luogo l'evento organizzato dall'associazione culturale #unacittadacambiare: "Il Divario Nord – Sud: le ragioni storiche, politiche ed economiche".

Attorno a questa ideale "tavola rotonda", introdotta dall'Ing. Saverio Orlando e moderata dal Giornalista Ilario Ammendolia, siederanno - a discutere di temi di rilevante impatto sociale ed economico, focalizzati sull'attualissimo dibattito sulle autonomie e, soprattutto, sul federalismo regionale - il Giornalista Pino Aprile ed i Professori Daniele Castrizio ed Enrico Caterini.

Sottosviluppo, illegalità diffusa, rassegnazione ed indifferenza sembrano essere mali congeniti alla nostra terra ma, anche attraverso questi colloqui tra studiosi e cittadini, vorremmo dimostrare come è possibile una rivisitazione storica della posizione che il Meridione ha avuto nei secoli e delle cause che hanno portato al divario odierno, per un revisionismo che deve essere condizione di partenza per una nuova rinascita fondata su una comunanza di valori.

Confronto e condivisione sono presupposti imprescindibili per lo svolgimento di una convivenza civile piena, serena e consapevole.

La cultura sarà protagonista dell'evento: è infatti prevista la lettura di un testo redatto per l'occasione dallo Storico meridionalista Francesco Tassone e gli interventi musicali della Cantante Marinella Rodà, accompagnata da Michele Carilli - autore dello spettacolo: "1861, la brutale verità" - insieme ad alcuni componenti del cast; verrà allestita per l'occasione la "Mostra Documentario – Fotografica in due sezioni" concessa dalla FIDAPA BPW – Sezione di Melito Porto Salvo e, gli interessati, potranno acquisire i libri frutto delle ricerche del parterre di intellettuali che animerà la serata. Nell'area predisposta ad hoc, si troveranno i libri di Ilario Ammendolia (La 'Ndrangheta come alibi), Pino Aprile (L'Italia è finita è forse è meglio così, Il potere dei vinti) e Saverio Orlando (267 Elizabeth Street Nuova York). La cittadinanza è invitata a partecipare.