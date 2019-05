Palmi (RC), grande successo per la seconda edizione del “Walk Day”

Per il secondo anno consecutivo, il Walk day – la camminata della solidarietà, è stato un grande successo, sia per la numerosa partecipazione della cittadinanza che per il prolifico confronto che da questo è scaturito. La manifestazione promossa dal Comune di Palmi e realizzata in collaborazione con moltissime realtà associative del territorio, attive nello sport e nel sociale, ha ancora una volta raggiunto l'obiettivo di condividere esperienze, scambiare idee, conoscersi e confrontarsi su quello che c'è da fare per migliorare la qualità della vita dei diversamente abili, anche attraverso la pratica dello sport.

«La camminata di questa mattina, nell'ambito della seconda edizione del Walk Day, é stata un grande successo – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Ranuccio - Camminando abbiamo condiviso esperienze, scambiato idee, abbiamo imparato a conoscerci meglio e ci siamo confrontati su quello che è possibile fare per migliorare la qualità della vita dei diversamente abili».

«La camminata ha messo a confronto il mondo politico - istituzionale, quello riabilitativo e socio-sanitario, le autorità religiose e la società civile, promuovendo la crescita di una comunità solidale e aperta a tutti nelle sue diverse complessità – hanno spiegato l'assessore al welfare Alessia Avventuroso ed il consigliere delegato allo sport Giuseppe Magazzù - "Tutti insieme, tutti uguali", slogan che è stato punto fermo della manifestazione, affinché fosse forte e chiaro il messaggio che la disabilità non sia vista come un ostacolo o con paura, ma sia considerata nell'ottica dell'arricchimento e come valore aggiunto per tutta la comunità. L'inclusione sociale è il fine ultimo della camminata, obiettivo da perseguire con l'adozione di pratiche virtuose che abbiano a che fare con i valori della solidarietà a e dello sport».