Palmi: sequestrati 20 chili di tonno rosso

Nel corso di una operazione effettuata nei giorni scorsi nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo della filiera della pesca, i militari della Capitaneria di porto di Gioia Tauro hanno ispezionato un esercizio commerciale operante nel Comune di Palmi che, tra i prodotti ittici proposti in vendita, deteneva circa 20 kg di tonno della specie Thunnus Thynnus, comunemente conosciuto come tonno rosso.

Detta specie di tonno, particolarmente ricercata per via delle sue carni molto pregiate, ha un'importanza commerciale molto elevata e, al fine di tutelarne la sopravvivenza dalla pesca intensiva e indiscriminata, è stata oggetto di una normativa specifica mirata a limitarne la pesca per evitarne un eccessivo e incontrollato sfruttamento, attraverso la creazione dei cosiddetti "stock ittici" oggetto di piani pluriennali di pesca.

Nel corso dell'ispezione, i militari operanti hanno accertato che il tonno rosso presente all'interno dell'esercizio commerciale era detenuto in violazione della richiamata normativa comunitaria e nazionale a tutela di tale specie e, quindi, proveniente da attività di pesca effettuata in violazione delle "quote" consentite. Di conseguenza, gli accertatori hanno proceduto al sequestro del prodotto ittico illecitamente detenuto ed all'elevazione di una sanzione amministrativa di 8.000 euro nei confronti del titolare della pescheria.

Successivamente, una volta accertata la non idoneità al consumo umano del pesce sequestrato da parte del veterinario di turno dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Sezione di Palmi, lo stesso è stato distrutto.

L'operazione compiuta si inserisce nella quotidiana attività della Capitaneria di porto di Gioia Tauro finalizzata al controllo della filiera ittica ed alla prevenzione e repressione delle violazioni in materia di illecita commercializzazione del pescato, in attuazione delle proprie competenze e prerogative istituzionali e, in particolare, nel perseguimento della salvaguardia degli stock ittici tutelati e dello sfruttamento sostenibile delle risorse ittiche esistenti.