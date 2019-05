La Cgil ad Africo per il primo maggio

Si è rinnovato anche quest'anno l'appuntamento con il tradizionale corteo per il Primo Maggio lungo le strade di Africo. La CGIL di Reggio Calabria - Locri con tale iniziativa ha voluto sottolineare l'importanza della celebrazione della Giornata del Lavoro in un centro della Locride, simbolo delle innumerevoli potenzialità inespresse della nostra terra. "Come segretario generale della Camera del Lavoro, mi duole sottolineare come lo spopolamento di tanti bellissimi Comuni della Locride, con la partenza di tanti giovani, stia segnando il destino di queste comunità. È una realtà che purtroppo riguarda tutta l'area metropolitana, come la Calabria e il Sud nel suo complesso. È per questo che in questa giornata dal notevole valore simbolico, in cui si ricorda più che mai che il lavoro è vita, dignità e libertà, la Cgil urla il bisogno di lavoro di questi cittadini. Non chiediamo assistenza, provvedimenti che non portano crescita economica, misure fine a se stesse, ma investimenti che offrano servizi a questi territori e opportunità ai suoi abitanti, che meritano di esprimere i propri talenti e spendere le proprie competenze nei luoghi in cui sono nati" afferma Gregorio Pititto.

Dettagli Creato Mercoledì, 01 Maggio 2019 19:06