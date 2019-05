Siclari (FI): "Grazie per l'immenso lavoro al prefetto Di Bari, benvenuto al prefetto Mariani"

"Ringrazio il Prefetto Michele Di Bari per l'impegno costante che ha profuso nella nostra terra. Un lavoro che ha portato all'apertura di diversi tavoli necessari per risolvere problematiche importanti che riguardano Reggio Calabria e affiancando gli amministratori a raggiungere gli obiettivi utili a garantire i diritti ai cittadini". Lo dichiara il senatore forzista Marco Siclari che ringrazia il Prefetto Di Bari e da il benvenuto al Prefetto Massimo Mariano. "Al nuovo Prefetto, dott.Massimo Mariano, va il mio sincero augurio di buon lavoro nella certezza che si spenderà in questa nuova esperienza raggiungendo nuovi e attesi traguardi utili a tutti i reggini. Il mio pensiero va anche ai cittadini del mio territorio che sentono il bisogno di sentirsi incoraggiati dallo Stato e dalla buona politica", ha concluso il senatore azzurro.

Dettagli Creato Mercoledì, 01 Maggio 2019 16:39