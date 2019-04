Il prossimo 4 maggio, dalle ore 17.30, presso la sala conferenze del Centro Servizi per il Volontariato, si terrà un confronto tra alcuni giovani esponenti politici in vista delle elezioni europee del 26 maggio.

L' evento organizzato dalla sezione vibonese del Movimento Federalista Europeo/Gioventù Federalista Europea, vedrà il coinvolgimento del Partito Democratico e del Partito Socialista Italiano in rappresentanza del Partito Socialista Europeo, di Forza Italia Giovani in rappresentanza del Partito Popolare Europeo, del MeetUp del Movimento 5 Stelle di Pizzo in rappresentanza del Gruppo Europa delle Libertà e della Democrazia Diretta e la Lega – Salvini Premier in rappresentanza del Gruppo Europa delle Nazioni e della Libertà.

Il confronto, che toccherà che le principali tematiche di attualità politica europea, sarà moderato da Carmelo Arena, Vice – Segretario del MFE/GFE Vibo Valentia e studente di Economia Aziendale presso l'UNICAL di Cosenza, e vuole essere un momento per consapevolizzare i cittadini vibonesi sull'importanza di questo voto europeo.

Per tale motivo gli euro – federalisti vibonesi, invitano tutta la cittadinanza alla partecipazione, al fine di poter conoscere le idee di Europa che hanno le varie forze politiche candidate al Parlamento Europeo e poter dunque esercitare il diritto di voto in maniera sana e soprattutto consapevole.

Per citare il Presidente della Repubblica, nonché federalista europeo, Luigi Einaudi: "conoscere per deliberare".