Reggio, oggi l'incontro “Deus ex machina” promosso da Associazione New Deal Lab

La spinta scientifica e tecnologica ha percorso con lunghe e rapide falcate il XX secolo, modificando in modo irreversibile la nostra quotidianità e la nostra visione della realtà e dei suoi fenomeni, un processo impetuoso e inarrestabile con orizzonti sempre più infiniti. Intelligenza artificiale e robotica saranno appunto gli argomenti sulla graticola dell'incontro "Deus ex machina" organizzato dall'associazione New Deal Lab. L'evento formativo si svolgerà questo pomeriggio alle 17.30 nella storica sede di via Filippini n°71, e si inserisce nel ciclo di incontri (cui sono stati riconosciuti 3 CFU agli studenti del Digies – Università Mediterranea al termine nel mese di maggio) inaugurato lo scorso 20 marzo con il convegno ''Politiche economiche e società moderna", e che percorrendo il filo conduttore delle politiche economiche europee ha già portato ad approfondire temi quali società sportive e fair-play finanziario (con il prezioso contributo di Maurizio Condipodero, presidente Coni Calabria, della prof. Angela Busacca, docente di Diritto Sportivo,dell'avv. Sergio Zumbo) e le "criptovalute". All'appuntamento di quest'oggi, dopo i saluti del prof. Massimiliano Ferrara (direttore dipartimento Digies dell'università Mediterranea), interverranno il prof. Daniele Cananzi docente di Filosofia del Diritto, e il dott. Valerio Scordamaglia, docente di Teoria dei sistemi e fondamenti di Teoria del controllo.

