Immigrazione: la line della candidata alle Europee, Lucia Anita Nucera (Pd)

"Serve un sistema europeo imperniato sui principi di solidarietà e di equa ripartizione, che tuteli i diritti e le libertà fondamentali". Lo afferma la candidata del PD per la Calabria alle elezioni europee del 26 maggio Lucia Anita Nucera. "E' necessario sanzionare i paesi che non fanno la loro parte ed arrivare ad una gestione comune delle frontiere europee che consenta la ripartizione dei flussi e la realizzazione di politiche di integrazione a partire dal rafforzamento del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione. Già come assessore al Welfare del comune di Reggio Calabria, ho avuto modo di occuparmi in prima persona dell'emergenza migranti sbarcano nel porto reggino. La macchina organizzativa messa in moto con l'ausilio di più soggetti istituzionali, civili, militari, associazioni, enti ha permesso di gestire i flussi e di garantire la collocazione dei migranti e la loro integrazione, affinchè chi scappa da guerra, violenze veda riconosciuta la propria dignità di essere umani e riceva assistenza e un adeguato aiuto. Tra i migranti, numerosi sono i minori non accompagnati, per loro abbiamo previsto l'inserimento in strutture apposite che li accompagnino nel percorso di sviluppo sociale, educativo ed emotivo. Parlando di migranti, non posso non fare un riferimento alla Libia, un luogo che in questo momento è una polveriera pronta ad esplodere con conseguenze devastanti sui civili. Non possiamo rimanere inermi. Occorrono politiche di cooperazione tra Stati che consentano l'adeguata gestione della crisi e il supporto necessario alla popolazione".

Dettagli Creato Domenica, 28 Aprile 2019 17:34