Ad Ardore la tre giorni "Break di Primavera"

Si è conclusa nel migliore dei modi la tre giorni denominata "Break di Primavera", organizzata al parco giochi Magna Grecia ad Ardore Marina, struttura gestita da un'associazione no profit. La tre giorni si è sviluppata con una serie di manifestazioni originali e destinate a giovani ed amanti dello sport. L'apertura è toccata all'associazione "senti chi abbaia", che ha promosso una manifestazione cinofila con prove di abilità realizzate da cani e bambini. Si è proseguito con attività di fitness per adulti. Oggi infine si è concluso con la presenza del comitato regionale del FMI, federazione motociclistica italiana, che per tutta la giornata ha intrattenuto decine di giovani compresi tra sette e dodici anni, con dei corsi gratuiti di motociclismo, attività realizzata per la prima volta nella locride. Il tutto condito da diversi stand di birre artigianali e brand storici. Le animatrici de "il paese dei balocchi" per tutti i tre giorni hanno intrattenuto i bambini con giochi, musica e truccabimbi. Ardore, un paese animato da diverse associazioni che quotidianamente promuovono manifestazioni originali e positive, è sempre più riferimento culturale sul territorio locrideo.

Dettagli Creato Domenica, 28 Aprile 2019 16:25