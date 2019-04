San Luca (RC), Davi: "Grazie al Prefetto Di Bari, ha fatto tanto per queste elezioni"

"Dobbiamo ringraziare l'instancabile prefetto dottor Michele Di Bari se oggi si celebra una giornata storica per San Luca per la Calabria per tutto il sud . Lui si è sempre battutto in tutti questi anni per la democrazia e per lo stato di diritto. Non penso sia facile neanche per lui. Impersona il volto rigoroso e giusto dello Stato ma anche umano e comprensivo . Per questo lo dobbiamo ringraziare. Lui come anche il commissario Salvatore Gulli, un vero stakanovista che lascia un comune gioiello a chi verrà. Grazie Grazie Grazie. " Lo ha dichiarato Klaus Davi candidato sindaco al comune di San Luca con la lista 'San Luca Klaus Davi Sindaco'.

Dettagli Creato Sabato, 27 Aprile 2019 17:27