Domani "I palmenti di Rudina, i boschi del vino" tra Ferruzzano e Samo (RC)

Prende il nome "I palmenti di Rudina, i boschi del vino" l'interessante appuntamento di domani che si svolgerà tra Ferruzzano e Samo.

L'evento patrocinato dai due comuni interessati, darà l' apertura dell' XI' stagione di "Onda d'urto" il raduno itinerante dei bikers in Calabria e seguirà il seguente programma:

Ore 07.30 circa, raduno presso il piazzale della chiesa di Ferruzzano Superiore, operazioni di registrazione; prima della partenza verra servito caffè, succhi di frutta e rifornimento di acqua.

Ore 08.30, partenza. Dopo aver lasciato il paese, si prevede una sosta nel bosco di Rudina dove sarà servita la colazione e dove si possono ammirare alcuni palmenti rupestri.

Ore 10.30 circa, arrivo previsto a Samo presso il vecchio borgo denominato Precacore, dove ci sarà la possibilità di visitare il caratteristico centro. Successivamente piccolo ristoro nella piazza di Samo.

Ore 13.30/14.00 circa, rientro previsto nella piazza della chiesa, dove verrà servito il pranzo a base di maccheroni al sugo di capra, carne di capra e prodotti tipici locali.

Vasta la rete di associazioni ed enti che daranno supporto all'iniziativa che si prefigge attraverso un approccio ecosostenibile la fruizione di un territorio suggestivo ed ancora poco conosciuto.

Per maggiori info e per tutti i dettagli per isciversi basta consultare il link https://www.ondadurto.info/tappe/ferruzzano-e-samo/