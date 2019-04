Gioia Tauro (RC), incendio all’interno di nave portacontainer [FOTOGALLERY]

Attorno alle 11 si è sviluppato un incendio all'interno di una nave porta container ,"Samantha", della compagnia Msc. A intervenire due squadre dei vigili del fuoco, una del distaccamento di Palmi e l'altra del distaccamento portuale di Gioia Tauro, per domare le fiamme sviluppatesi all'interno di una cabina, probabilmente per un guasto a un'apparecchiatura elettrica. Il rogo si è poi propagato nel corridoio adiacente. Le squadre hanno messo in salvo una persona che è risultata intossicata dal denso fumo che si è sviluppato.

Le operazioni di spegnimento dell'incendio sono durate un paio d'ore, tra salvataggio spegnimento.



