Polistena (RC), entro 40 giorni la pista di elisoccorso a supporto dell’ospedale sarà attiva

"Annunciamo con grande soddisfazione che è stata trasmessa la documentazione richiesta dalla normativa vigente ai fini dell'attivazione dell'elisuperficie a supporto dell'ospedale "Santa Maria degli Ungheresi" di Polistena". Lo rende noto il sindaco di Polistena, Michele Tripodi.

"Dopo una serie di lungaggini dovute innanzitutto ai lavori conclusi e consegnati in ritardo (quasi un anno rispetto ai tempi stabiliti da contratto) riusciamo a raggiungere un obiettivo programmatico fondamentale, utile al rilancio della sanità pubblica del territorio ed al mantenimento dell'ospedale di Polistena.

Un ospedale spoke con un pronto soccorso elisupportato anche nelle ore notturne – aggiunge Tripodi – rappresenta uno snodo fondamentale per le funzioni ospedaliere di emergenza-urgenza tra cui spiccano l'UTIC, la rianimazione, la chirurgia d'urgenza. Per questo e per la posizione strategica che occupa l'ospedale di Polistena esso non potrà, né dovrà mai essere chiuso.

L'ospedale, che di recente sembra stranamente depauperarsi di strumenti e risorse umane, va solo potenziato e messo in condizione di funzionare, assicurando la gestione ordinaria e valorizzando tutto il personale che vi opera all'interno che va affiancato da nuove unità. C'è da assumere nuove figure mediche, infermieristiche, ausiliarie, e occorre farlo rapidamente. Inoltre vanno sbloccati i fondi gli investimenti per l'ammodernamento delle infrastrutture edilizie e tecnologiche esistenti.

Ci auguriamo che i neocommissari alla sanità calabrese siano già impegnati per risolvere i problemi dei cittadini e non siano solo concentrati a far quadrare conti e bilanci.

Ladri, corrotti, ndranghetisti – conclude il sindaco – vanno stanati, ma il diritto alla salute non può continuare ad essere subordinato a logiche di contabilità di stato o peggio alle regole del mercato, che sinora sono stati gli unici obiettivi posti a carico delle precedenti gestioni".