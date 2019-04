"A San Luca si è compiuto un miracolo democratico: dopo 11 lunghi anni Bruno Bartolo e io permettiamo l'esercizio della democrazia, sostenuti dall'ampia partecipazione della popolazione. Nessun rappresentante istituzionale ne parla, tranne la lodevole eccezione del senatore Siclari: non il Premier, non i Vice Premier, non un ministro. L'ennesimo silenzio delle istituzioni mi fa infinitamente più male della paura delle pallottole, che, grazie allo Stato e alla cittadinanza che vuole veramente il cambiamento, da molto tempo qui non ci sono più". Lo scrive Klaus Davi, candidato alla carica di primo cittadino per la lista 'San Luca Klaus Davi Sindaco', sul proprio profilo Twitter.

