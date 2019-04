Polistena (RC), “Stelle in Strada”: il Leo club della zona 7 un grande aiuto per la comunità

In data 23 febbraio 2019 il Leo club della zona 7 (composto dal Leo club Polistena "Brutium", Villa S. Giovanni "Cenide", Palmi eReggio Calabria Host "Vittoria G.S. Porcelli") capitanato dal rispettivo Presidente di Zona Salvatore Rocco Auddino, ha organizzato presso la sede del Leo Club di Polistena, sito in via Catena 45, il cd. "Aperitivo Stelle in Strada", una raccolta fondi finalizzata all'acquisto di derrate alimentari e coperte per i migranti di San Ferdinando, Rosarno (RC).

"Stelle in strada" è il progetto di punta del Distretto108 Ya del Leo Club. Da oltre dieci anni, Leo e Lions si occupano della distribuzione gratuita di pasti caldi e indumenti per le persone indigenti.

Il progetto, è stato fortementevoluto e realizzato dal Presidente di zona 7 Rocco Salvatore Auddino e dal referente dell'Area Sud del progetto "Stelle in Strada" Simona Costantino con la preziosa collaborazione dei loro Presidenti:Carmelo MiliciaLeo club Polistena "Brutium", Antonio Domenico Manganaro Leo club "Villa S. Giovanni Cenide", Domenico Randazzo Leo club "Palmi", Simona CostantinoLeo Club "Reggio Calabria Host Vittoria G.S. Porcelli" e di tuttii soci, gli amici e le autorità che hanno presenziato e contribuito alla riuscita dell'evento. Inoltre, per aver supportato e sponsorizzato questa iniziativa si ringraziano: la Mavel Ottica Medical CentreEyes, Melicucco (RC), Ager and Oil Company di Rosario Milicia, Cittanova (RC), Conté Supermercati Demarzo SRL, via Napoli, 50 Laureana di Borrello (RC), il Primar SRL, Via nazionale 111, 41, Gioia Tauro(RC)e la Sig.ra Maria Concetta Dalbis.

L'evento ha riscosso un grande successo ed ha visto la partecipazione di numerose autorità Leo, Lions e civili nonché dei soci, amici e della comunità. Grazie al contributo di tutti coloro che, insieme a noi giovani Leo, hanno partecipato a questo evento, secondo l'etica e lo spirito lionistico del servire, sono stati raccolti ben 565,00 euro.

Tale somma è stata interamente spesa presso il Conté Supermercati Demarzo SRL sito in via Napoli, 50 Laureana di Borrello (RC) e il Primar SRL, Via nazionale 111, 41, Gioia Tauro, (RC) per l'acquisto di cibo e coperte che sono state finalmente consegnate grazie alla preziosa collaborazione di Don Pino Demasi e della sua associazione "il Samaritano" che presta ogni giorno assistenza e aiuto a tutte le persone che vivono la drammatica realtà delleTendopoli di San Ferdinando, Rosarno.