Carlo Tansi si candida a San Luca con Klaus Davi

Carlo Tansi ex dirigente della protezione civile attualmente ricercatore al CNR si candida con la lista di Klaus Davi ' San Luca Klaus Davi sindaco '. Tansi noto a livello nazionale per le sue denunce di abusi edilizie, illegalità, irregolarità nel settore ambientale ha dichiarato:" ho scelto di condividere l'impegno con Klaus perché il suo mi sembra un segnale chiaro e importante di legalità; di volontà di impegno sociale in Calabria. San Luca non è un comune qualsiasi è un comune teatro in passato di fatti gravissimi che non possono essere dimenticati ma ora c'è la chiara volontà della gente di San Luca di dare un segnale di legalità e di svolta per questo ho pensato che fosse importante prendere parte a questa avventura mettendoci la faccia "ha dichiarato Tansi.

