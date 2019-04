25 Aprile, Circolo Pd "Pio La Torre" di Condofuri aderisce a manifestazione ANPI a Reggio Calabria

Il Circolo del Partito Democratico "Pio La Torre" di Condofuri aderisce e partecipa all'appello di A. N. P. I. Reggio Calabria in sinergia con il Consiglio Regionale, la Città Metropolitana, l'A.T.A.M. e l' A. N. P. I. Messina per rendere più ricca, più bella e plurale la "Prima Festa della Liberazione dell'Area dello Stretto" in questo particolare momento storico per "Realizzare la Costituzione, per bandire fascismi , razzismi e contrastare i progetti di aumento di disuguaglianze tra cittadini e Regioni".

Dettagli Creato Mercoledì, 24 Aprile 2019 19:05