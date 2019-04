Reggio, il Pcl ricorda Peppe Stellitano

"Il compagno Peppe Stellittano ci ha lasciati il 21 aprile 2019, proprio nel giorno di Pasqua.

I compagni e le compagne del PCL lo ringraziano per la sua militanza esemplare, condividono il dolore con i suoi familiari, propongono la sua splendida figura e la sua alta moralità politica come un modello da seguire in un mondo sempre più passivo, anonimo e istupidito". Lo scrive il partito comunista dei lavoratori di Reggio Calabria.