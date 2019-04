Il Fronte della Gioventù Comunista di Reggio Calabria aderirà all'iniziativa dell'ANPI che si terrà giovedì 25 aprile presso la Villa Comunale alle ore 10:00.

Oggi più di allora è necessario celebrare la Liberazione nazionale dal nazifascismo non solo per ricordare il sacrificio di tanti giovani partigiani che lottarono per un mondo migliore, ma soprattutto – si legge in una nota del FGC reggino - per smentire le menzogne di chi sostiene che il 25 aprile sia una festa "divisiva" e chi sostiene che l'Italia sia stata liberata dalle truppe angloamericane. Oggi più di allora è quindi necessario ricordare il sacrificio dei partigiani e l'enorme contributo dei comunisti alla causa.

In un periodo storico come quello in cui stiamo vivendo, permeato di odio, razzismo e qualsiasi forma di discriminazione, è necessario celebrare la Festa della Liberazione per non commettere più gli errori del passato e per diffondere fra le masse i valori che animarono quella lotta.

