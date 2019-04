San Luca: Klaus Davi convoca i cittadini il 25 e il 26 aprile per la firma delle liste

"Vi aspetto nella piazza davanti al Municipio il 25 e il 26 aprile per la firma della lista. Spero che siate numerose e numerosi perché dobbiamo dare un segnale alla Calabria, all'Italia e al mondo. Perché San Luca è il paese di gran lunga piu importante della Calabria, che vive nella legalità e nella accoglienza e faremo vedere a tutti che San Luca è un paese assolutamente normale . La Calabria è piena di politici inutili che non si capisce cosa facciano. Con me e la mia squadra si accorgeranno eccome che San Luca e che la Calabria esistono, eccome se se ne accorgeranno!. A tutti quelli che infangano San Luca e i Sanluchesi dimostreremo che siamo un grande paese e ribalteremo la presunta cattiva fama in tutto il mondo proprio come fece la Classe A della Mercedes dopo il test dell'Alce. ", ha dichiarato Klaus Davi annunciando la chiusura della lista 'siamo in 12' . "Non so nulla del buco in bilancio ventilato dal mio competitore Francesco Anoldo e pubblicato da Telemia. Ho chiesto a due candidati della mia lista di verificare la notizia ma la momento non abbiamo elementi. Venerdi ,quando è uscita l'accusa, ero da Barbara Palombelli negli studi televisivi di Mediaset con Claudio Durigon, sottosegretario al Ministero del Lavoro, e mi ha garantito – qualora diventassi sindaco – massima attenzione da parte del Governo per San Luca. Non poteva essere diversamente viste le promesse fatte da Salvini nell'agosto scorso. Mi sembra di capire che Anoldo potrebbe, alla luce dei dati pubblicati, ritirare la propria candidatura. Resterebbe Bruno Bartolo. Una persona per bene e preparata. La nostra sarà una competizione corretta e competente. Spero che le Sanluchesi e i Sanluchesi capiscano che possiamo veramente rappresentare una svolta e che la nostra presenza nell'amministrazione può essere concretamente un veicolo per un dialogo produttivo con le istituzioni regionali e nazionali.". Lo ha dichiarato Klaus Davi precisando "se eletto farò un solo mandato."

