Ambito 14, approvata la graduatoria definitiva per le disabilità gravissime

Approvata la graduatoria definitiva disabilità gravissime grazie al fondo nazionale non autosufficienza. Il vicesindaco e assessore alle politiche sociali Maria Grazia Richichi annuncia un risultato molto atteso da tutti i comuni dell'Ambito 14 di cui Villa San Giovanni è capofila.

Nel dettaglio l'Ambito territoriale 14 ha inteso realizzare una misura di carattere assistenziale, tutelare e/o educativa, per 17 utenti, senza limite di reddito, finalizzata a sostenere e sviluppare tutta l'autonomia e le capacità possibili dei disabili gravissimi e al contempo fornire supporto alle famiglie residenti nei comuni dell'Ambito Territoriale 14. A seguito dell'emanazione dell'avviso sono pervenute 86 domande per l'erogazione di un "Assegno di Cura" ai soggetti in condizioni di disabilità gravissima e di dipendenza vitale.

«Un iter burocratico lungo e complesso ma alla fine ha permesso di ottenere l'ennesimo risultato importante per l'assessorato che dirigo e per l'intero ambito – ha dichiarato il vicesindaco Richichi - Questo garantirà un supporto economico ai nuclei familiari con a carico un figlio affetto da handicap».

L'attività̀ istruttoria relativa alle domande pervenute si è articolata in diverse fasi, particolare impegno è stato il raccordo con l'UVM per gli accertamenti sanitari in ordine alla indispensabile verifica dello stato di disabilità gravissima dei richiedenti e a conclusione delle verifiche si è pervenuti ad una graduatoria di massima da sottoporre all'esame ed alla successiva approvazione dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 14. Dopo i successivi controlli è stata e dopo aver riscontrato, dettagliatamente, la regolarità̀ della procedura di accertamento di incompatibilità dei nominativi già̀ beneficiari di analoga misura ASP, è stata approvata all'unanimità la graduatoria di merito della disabilità gravissima dell'Ambito14. Un'intensa attività grazie alla quale verrà erogato ai 17 beneficiari un assegno di cura per un anno per attività di sostegno alle famiglie dei disabili gravissimi. Infine, va precisato, che la misura riguarda i 13 comuni dell'ambito territoriale di cui Villa è il comune capo fila. I richiedenti o loro delegati potranno prendere visione della propria posizione in graduatoria presso la sede dell'Ufficio di Piano dell'Ambito 14, di via Nazionale, 541 Villa San Giovanni (locali ex Pretura).