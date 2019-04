Città Metropolitana, novità sul fronte della viabilità nella Piana di Gioia Tauro

Consegnati alla ditta vincitrice dell'appalto i lavori della rotatoria al quadrivio di Bombino, a Cittanova, lungo la Strada provinciale "33", alla presentza del consigliere metropolitano con delega alla Viabilità Demetrio Marino, del direttore dei lavori Arcangelo Zingari e del Responsabile unico del procedimento Giuseppe Italiano.

Si tratta di un intervento da 150mila euro programmato dieci anni fa dall'allora Amministrazione provinciale, e che nel corso del tempo ha subìto varie modifiche e rimodulazioni; consiste nella messa in sicurezza attraverso una rotatoria di un quadrivio d'estrema pericolosità, negli anni teatro di vari gravissimi incidenti, anche per la lunga inattività dei semafori che avrebbero dovuto regolamentare il traffico.

Il cronoprogramma è di 126 giorni. La sede stradale sarà dunque allargata, saranno demoliti la muratura in blocchi, i pilastri in cemento armato del cancello d'ingresso carrabile e le strutture metalliche, con relativa successiva ricostruzione. Sarà poi implementato un palo in acciaio per l'illuminazione della rotatoria.

Al tempo stesso, si demoliranno parzialmente gli esistenti pozzetti per la raccolta dell'acqua piovana che, fin qui, per l'insufficienza delle tubazioni di smaltimento, ha spesso finito per inondare la carreggiata e se ne impianteranno di nuovi, con adeguate tubazioni in Pvc.

Insieme ai tecnici dell'Ente, il consigliere delegato Marino ha inoltre effettuato un sopralluogo in contrada Busale e in contrada Pizzicato, sul territorio comunale di Cinquefrondi. In entrambi i casi sono allo studio interventi per rammodernare una strada Provinciale lungo la quale transitano e abitano numerosissimi utenti.

Sulla scorta di quanto segnalato e richiesto da svariati anni dal Comune e dai cittadini, si richiedono interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ormai indifferibili, per le condizioni del manto stradale gravemente compromesso, in ragione della scarsa manutenzione effettuata nei lunghi anni durante i quali questi tratti di Provinciale sono stati temporaneamente consegnati al Comune di Cinquefrondi.

Il sopralluogo ha anche rappresentato l'occasione per tracciare una linea riguardo ai lavori già realizzati fin qui, come pure per confrontarsi e valutare ulteriori criticità quanto alle arterie viarie nell'area, rispetto agli interventi già programmati con i fondi del Ministero a Infrastrutture e Trasporti.