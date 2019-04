Martedì a Siderno (RC) un forum su scioglimenti dei consigli comunali e legalità

La redazione del settimanale "Riviera" organizza, per martedì 23 aprile, alle ore 16:00, presso il Cinema Nuovo di Siderno, un forum dal tema "La Locride tra scioglimenti e legalità". L'incontro, coordinato da Rosario Vladimir Condarcuri, vedrà gli interventi dei Parlamentari della Repubblica Italiana Antonio Viscomi e Jole Santelli, dell'avvocato ed ex sindaco di Marina di Gioiosa Jonica Francesco Macrì e dell'editorialista del settimanale "Riviera", nonché ex sindaco di Caulonia, Ilario Ammendolia.

