Cdm a Reggio Calabria, Incarnato (Psi): “Di straordinario solo la demagogia”

"Di 'straordinario', l'ultimo Consiglio dei Ministri a Reggio Calabria, ha solo la demagogia utilizzata per fare leva sui bisogni dei calabresi". E' quanto afferma, in una nota, Luigi Incarnato, segretario regionale del Psi. "Il decreto sanita' - prosegue - non risolve un solo problema dei servizi sanitari, anzi aumenta i costi e aggrava il processo di riorganizzazione oramai necessario. Un provvedimento che getta la maschera di questo Governo inconcludente e demagogico. Siamo di fronte al chiaro tentativo di occupazione del potere in vista degli appuntamenti elettorali. Una terra vista come colonia, depredata di risorse, anche ingenti, finite per alimentare i sistemi sanitari privati del nord".

Dettagli Creato Venerdì, 19 Aprile 2019 20:20