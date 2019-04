Giornata dell’autismo. Al comprensivo di Motta San Giovanni giornata dedicata ai ragazzi delle scuole

Si è tenuta qualche giorno addietro presso i locali delle scuole secondarie di primo grado di Lazzaro la giornata dell'autismo, iniziativa promossa dall'Istituto Comprensivo di Motta San Giovanni. Ad accogliere decine di genitori e bambini, che hanno potuto ammirare i lavori realizzati dagli alunni di tutte le scuole del territorio di Motta san Giovanni, sono state il Dirigente Scolastico Prof. ssa Teresa Marino e i docenti referenti. Emozionantel'albero dell'amicizia sul quale ogni bambino, ha potuto lasciare l'impronta della propria mano dipinta di tanti colori. Inoltre e' stata realizzata dagli alunni della classe 2/a del plesso di Lazzaro J. Gerace un'opera , realizzata durante il laboratorio creativo, " la Divina Commedia di Dante, l'opera interpretata dai ragazzi ,con i docenti referenti con illustrazioni e disegni non solo dal punto di vista letterario ma anche quello dell'arte. Imparare e disegnare insieme ai ragazzi autistici - spiegano i docenti referenti, Patrizia Vadalà, Mario Gullì e Vincenza Nucera – con gli altri ragazzi delle classi seconde in modo semplice, ci ha permesso di svolgere un lavoro straordinario, apprezzando nel contempo la poetica dantesca. Speriamo che questa esperienza possa avere un seguito negli anni a venire esteso in tutte le scuole con altre opere letterarie. Preziosa in tal senso – proseguono i docenti – è stata anche la collaborazione dell'Assistente educativo Angela Messineo e di un Esperto Artigiano del Legno. L'opera realizzata è stata consegnata al prof. Alessandro Albanese, in memoria del fratello Prof. Giuseppe Albanese, già docente dell'istituto comprensivo di Motta San Giovanni. L'opera sara' esposta presso la biblioteca dell'Istituto Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria. La giornata si è conclusa nel pomeriggio con un convegno specifico inerente i percorsi operativi per l'inclusione scolastica e sociale della fenomenologia dei disturbi dello spettro autistico, Inoltre, ha fornito esempi concreti di aiuto e sostegno a chi soffre di tali disturbi e alle famiglie che vivono quotidiane difficoltà.

