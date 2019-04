Cdm a Reggio Calabria, Magorno (Pd): “Il governo non ha messo nulla di concreto in campo per la regione”

"Come avevamo già detto il Consiglio dei Ministri che si svolto in Calabria è stato solo un esercizio di propaganda. Anticipato da dichiarazioni, tweet e post, si è rivelato un giorno con tante inutile parole vuote e nessuna cosa concreta." Lo afferma il Senatore Pd, Ernesto Magorno, commentando il Consiglio dei Ministri che si è tenuto oggi a Reggio Calabria.

" La Calabria- continua Magorno- non ha bisogno di azioni dimostrative, ma di fatti concreti, di opere strategiche, di risposte immediate che fino ad ora il governo giallo-verde non ha messo in campo."

Dettagli Creato Giovedì, 18 Aprile 2019 17:47