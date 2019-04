Incendio ai danni della Ecotouring a Villa San Giovanni (RC), Coldiretti: “Grave intimidazione”

La Coldiretti Calabria condanna "il vile e criminale atto subito dalla società 'Ecotouring Costa Viola'", alla quale sono stati bruciati due pulmini a Villa San Giovanni (RC) ed esprime solidarietà e vicinanza a tutti i soci.

"E' una azione intimidatoria gravissima, inaccettabile e intollerabile - dichiara Francesco Cosentini direttore di Coldiretti Calabria - che colpisce una società con la quale tra l'altro collabora il dott. Rosario Previtera, un professionista stimato, agronomo ed esperto di sviluppo locale fortemente impegnato nel territorio in particolare a promuovere la Costa Viola, caratterizzata dal tipico paesaggio viticolo-terrazzato tra Palmi, Seminara, Bagnara Calabra, Scilla, Villa San Giovanni, dove si pratica ancora la storica "viticoltura eroica" che consente la manutenzione dei secolari muri a secco in pietra, che ne determinano l'assetto idrogeologico e ne rendono le pendici stabili. Previtera è anche presidente della rete "LYKION" per la filiera multiregionale del Goji Italiano che produce e distribuisce le preziose bacche rosse fresche e bio. L'attività della società che si dedica al turismo sostenibile - aggiunge - si riversa anche sul tessuto imprenditoriale e sull'economia del territorio".

"Chi compie questi crimini – conclude Coldiretti – deve essere isolato da tutti perché oltre a compromettere iniziative, progetti e studi che mirano a sensibilizzare le comunità locali a una progettualità condivisa per attrarre turisti e creare sviluppo e crescita produce un indubbio e pericoloso vulnus ad una intera regione cosa - è l'amaro commento - di cui non abbiamo proprio bisogno!